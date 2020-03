Bloemenkweker uit Sint-Eloois-Vijve geeft 150.000 (!) viooltjes weg: "Anders moet ik ze toch vernietigen" Pieterjan Neirynck

29 maart 2020

14u08 7 Waregem Bij Vivaplants in Sint-Eloois-Vijve staan er momenteel verschillende karren met viooltjes langs de straat. In totaal heeft bloemenkweker Wim Vansteenkiste er meer dan 150.000 staan. Exporteren naar het buitenland kan niet meer, dus weggeven is de enige optie. “En er is al een nieuwe lading bloemen klaar. Ik hou mijn hart vast voor de gevolgen van deze crisis”, zegt hij.

Normaal gezien levert Vivaplants, het bedrijf van Wim (51) in de Moorstraat, bloemen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Maar door de lockdowns in die landen blijft 85 procent van de productie hier liggen. “Zowat alles wat we hier produceren, is op bestelling. De ene klant wil de bloemen of planten in die specifieke pot, de andere klant eist dan weer een andere soort pot”, vertelt Wim, die samen met zijn broer zaakvoerder is. “Het is daarom bijzonder pijnlijk om te zien hoe bestellingen, die we al in november kregen, zomaar geannuleerd worden. En we kunnen er helaas niks tegen beginnen.”

100.000 euro schade

Onduidelijkheid troef, dat is het minste wat je kan zeggen. Wim geeft het voorbeeld van een dikke week geleden, toen Duitsland strengere maatregelen oplegde. “De transporteur was onderweg naar hier, toen plots de mededeling kwam dat alle niet-essentiële winkels in Duitsland dicht moesten. Was het een paar uur later geweest, dan waren de bloemen hier weg en dus eigendom van de koper. Maar nu maakte de transporteur gewoon rechtsomkeer en bleven wij ermee achter”, vertelt Wim. Voor die specifieke bestelling loopt de schade op tot zo’n 40.000 euro. “En als de hele lockdown zes weken duurt, en het perkplantenseizoen in het water valt, dan verwacht ik een schadebeeld van honderdduizenden euro.”

Envelop met 50 euro

Dat de karren met viooltjes nu buiten op straat staan om mee te nemen, is eerder uit noodzaak. Betalen voor de bloemen kan in principe niet, een vrije bijdrage geven is wél toegestaan. “We krijgen heel veel fijne reacties, en ook mooie kaartjes en brieven. Er zijn mensen die iets doneren en geen bloemen meenemen. En onlangs zat er zelfs een envelop met 50 euro in de bus”, stelt de Vijvenaar.

Geen hinderpremie

Over de toekomst durft Wim zich nog niet uitspreken. “Niemand durft risico’s nemen. Vanuit het buitenland komen er geen nieuwe bestellingen, omdat niemand weet wanneer dit voorbij zal zijn. Sommige klanten vragen wel om de producten af te werken, voor het geval dat ze binnenkort weer kunnen opengaan”, zegt Wim. Hij en zijn broer werken dus verder, met als gevolg dat ze geen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. “Want we zijn zogezegd niet gesloten. Nu, de minister ging onderzoeken of er iets mogelijk is. Ik ben benieuwd.”