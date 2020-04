Bloemenkweker krijgt politie over de vloer: “Verboden om thuis viooltjes te verkopen” Pieterjan Neirynck

08u57 2 Waregem Opnieuw een tegenslag voor Wim en Christoph Vansteenkiste van Vivaplants in Sint-Eloois-Vijve. Sinds afgelopen weekend geven de broers een lading van Opnieuw een tegenslag voor Wim en Christoph Vansteenkiste van Vivaplants in Sint-Eloois-Vijve. Sinds afgelopen weekend geven de broers een lading van 150.000 viooltjes weg voor een prijsje , omdat alle buitenlandse bestellingen geannuleerd werden. Maar dat mag nu niet meer, op bevel van de politie.

De hele week was het behoorlijk druk in de Moorstraat, nadat Wim zijn verhaal deed in deze krant. “De bloemen staan in karren langs de straat, zodat mensen ze kunnen meenemen. De kostprijs per bakje bedraagt 5 euro, al mag iedereen een vrije bijdrage geven”, vertelde hij. Woensdagmiddag legde de Waregemse politie de verkoop uiteindelijk stil. Er kwamen te veel mensen af op het aanbod, dus hij kreeg exact één uur om alles op te kramen. Zo niet wachtte er hem een boete van 750 euro. “Niets aan te doen. Het is vanaf nu verboden om thuis te verkopen. Lichtpuntje is dat de problematiek van siertelers nu onder de aandacht is gebracht”, aldus Wim.