Bistro Vive krijgt nieuwe uitbaters: Thomas en Maaike stoppen ermee en kiezen voor hun ‘grote droom’ Pieterjan Neirynck

08 oktober 2020

14u02 2 Waregem Aan het einde van dit jaar stoppen Thomas Derudder en Maaike Goemaere als vertrouwde gezichten van familierestaurant Bistro Vive in Sint-Eloois-Vijve. Het koppel trekt naar Kwaremont, waar ze het bekende eetcafé In De Zon zullen uitbaten. “Onze grote droom, al zullen we onze talrijke vaste klanten in Waregem zeker missen”, vertellen ze.

Drie jaar lang hebben Thomas Derudder (37) en Maaike Goemaere (32) Bistro Vive op de site van kledingketen Giks uitgebaat. Thomas staat achter de kookpotten, terwijl Maaike zich over de zaal ontfermt. Die gouden combinatie willen ze nu meenemen naar Kwaremont, waar ze vanaf volgend jaar eetcafé In De Zon zullen openhouden. “We hebben ons hart verloren aan die zaak en volgden de uitbaters al een tijdje. Het is het toonbeeld van dé bruine kroeg: een gezellige en gemoedelijke sfeer, op een idyllisch pleintje”, vertelt Maaike.

Een jaar geleden trokken Thomas en Maaike hun stoute schoenen aan. “Onder het motto ‘een nee heb je, een ja kan je krijgen’ ging ik polsen of we de zaak eventueel mochten overnemen”, legt hij uit. “Dat mocht, op de belangrijke voorwaarde dat we niet het concept aan het concept zouden morrelen. We moesten het eetcafé verderzetten zoals de eigenaars - vader en zoon - dat wilden”, vervolgt Thomas, die als leerling van hotelschool Ter Duinen en zoon van restauranthouders uit De Panne over ruime horeca-ervaring beschikt.

Vaste klanten

De beslissing van het koppel heeft gevolgen voor Bistro Vive. “De eigenaar moet inderdaad op zoek naar nieuwe huurders. Voor ons is het dubbel: enerzijds waren we hier met hart en ziel aan de slag, anderzijds was de zaak in Kwaremont een unieke kans die we niet konden laten liggen”, stelt Thomas. “We hebben veel vaste klanten, met wie we door de jaren een band opgebouwd hebben. Ze zijn heel blij voor ons, maar zullen ons tegelijkertijd erg missen. En wij hen, natuurlijk. Ze zijn binnenkort allemaal hartelijk welkom in Kwaremont”, besluit Maaike met een glimlach.