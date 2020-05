Bistro Berto en Essevee doen het opnieuw: personeel Acropolys en De Karmel krijgt heerlijke lunch Pieterjan Neirynck

02 mei 2020

20u10 0 Waregem Voetbalclub Zulte Waregem en Bistro Berto herhaalden vrijdag hun actie ‘een sterrenmaaltijd voor Waregemse zorgverleners’. Na het personeel van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis en woonzorgcentrum De Meers kregen ook de zorgverleners van rusthuizen Acropolys en De Karmel een heerlijke maaltijd geserveerd.

Op Pasen sloegen sterrenchef David Bertolozzi, zijn echtgenote An Kint en het team van SV Zulte Waregem de handen in elkaar. Ze bezorgden 200 verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners een fijne verrassing: een vers stoofpotje van hoevekip met rijst en lentegroentjes. Als dessert volgden er nog eens 150 paashazen in chocolade. Aanvoerder - intussen assistent - Davy De fauw en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) kwamen een handje toesteken om de maaltijden te bedelen. “Deze keer hebben we kabeljauw met asperges, lamsoor en lentegroentjes geserveerd. In totaal ging het om 50 maaltijden, en het initiatief werd super onthaald”, vertelt An Kint. Ook nu zorgde Essevee voor een extraatje, want de voetbalclub stuurde koekjes mee als dessert.