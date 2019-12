Bisdom onttrekt tegen midden 2021 wijkkerken aan eredienst Peter Lanssens

16u27 0 Waregem Het bisdom Brugge onttrekt tegen midden 2021 de wijkkerk Sint-Jozef in De Biest en kapel Sint-Hubertus in De Jager aan de eredienst.

Amper vijf procent van de bevolking volgt nog een misviering in het weekend. Verder bespaart de stad Waregem op dat vlak. De stad maakt voor de periode 2019-2025 alles samen 1,7 miljoen euro vrij voor onder meer het onderhoud van kerkgebouwen. Dat is 800.000 euro minder dan in de vorige zes jaar. De diensten en vieringen in De Biest en De Jager verhuizen midden 2021 vooral naar Heilige-Familie in ’t Gaverke. De kerk op ’t Gaverke wordt heringericht. Een werkgroep bekijkt hoe. De wijkkerken in De Biest en De Jager krijgen een nieuwe nog te bepalen bestemming. De kinderopvang mag in Sint-Jozef blijven. Patrimoniumschepen Rik Soens (CD&V) denkt verder aan lokalen voor activiteiten van scholen in de omgeving. Alle andere kerken blijven ongemoeid, ook in de deelgemeenten.