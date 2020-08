Binnen de Waregemse ring is mondmasker niet langer verplicht Pieterjan Neirynck

24 augustus 2020

16u25 40 Waregem De mondmaskerplicht voor het volledige gebied binnen de Waregemse ring (R35) gaat op de schop. Vanaf nu is het niet langer verplicht om te allen tijde een mondmasker te dragen in het centrum van Waregem. Dat maakt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) bekend.

Sinds 25 juli moet iedereen die zich op het grondgebied van de gemeenten Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem begeeft te allen tijde een mondmasker bij zich hebben. Binnen de ring van Waregem is het bovendien verplicht om het mondkapje voortdurend te dragen. Daaronder vallen onder meer de Markt, de winkelstraten Stormestraat, Stationsstraat en Holstraat, winkelcentrum Het Pand, de Zuiderboulevard en de Stadionvijvers.

Dat verandert nu. “We stellen vast dat deze maatregel zeer goed werd opgevolgd door onze inwoners en bezoekers. Dankzij deze inspanning zien we dat het aantal besmettingen zeer sterk gedaald is. Strenger zijn dan de federale richtlijnen is bijgevolg niet langer nodig”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) na het wekelijkse corona-overleg van politiezone Mira en het stadsbestuur.