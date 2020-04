Bijna 850 Waregemse ondernemers vroegen Vlaamse hinderpremie aan Pieterjan Neirynck

29 april 2020

18u13 1 Waregem Sinds eind maart hebben 846 Waregemse ondernemers de Vlaamse corona-hinderpremie aangevraagd. Van dat totale aantal kregen 703 zelfstandigen de premie al uitbetaald.

Elke onderneming die verplicht de activiteiten moet stilleggen als gevolg van de coronamaatregelen van de federale regering, komt in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie. Die bedroeg eenmalig 4.000 euro, met sinds 6 april bijkomend 160 euro per verplichte sluitingsdag. In totaal dienden dus bijna 846 Waregemse zelfstandigen een aanvraag in. 703 handelaars ontvingen al de eenmalige premie, wat overeenkomt met een bedrag van 2.812.000 euro. 529 handelaars hebben recht op de dagvergoeding tot het einde van de maatregelen.