Bijgebouw woning uitgebrand, ook vijf blauwfazantjes stikken in de rook Alexander Haezebrouck

11 juni 2020

14u55 2 Waregem In de Emiel Clausstraat in Sint-Eloois-Vijve brak donderdagmiddag omstreeks 12.20 uur brand uit in een aangebouwd deel van een woning. De brand ontstond ter hoogte van de palletkachel en richtte heel wat schade aan. Ook vijf blauwfazantjes stikten in de rook. “We hadden net afgesproken om iets te eten in de Mc Donalds”, klinkt het.

Het vuur ontstond omstreeks 12.20 uur ter hoogte van de palletkachel in de aanbouw van de woning die zo’n anderhalf jaar geleden was geplaatst. Omdat niemand thuis was moest de brandweer de deur van de woning inslaan om binnen te kunnen. “We hadden geen tijd te verliezen want de vlammen sloegen achteraan de woning al door het dak”, zegt officier Willy Pauwels van de hulpverleningszone Fluvia. “We hebben meteen een binnenaanval uitgevoerd en hadden het vuur snel onder controle. Het bijgebouw heeft wel veel schade opgelopen maar we konden verhinderen dat het vuur oversloeg op de woning zelf.” De eigenaar kwam al snel opnieuw thuis toe. “Ik was net 20 minuten geleden vertrokken om samen met familieleden iets te gaan eten in de Mc Donalds”, vertelt eigenaar Andy Vanrobaeys die er samen met zijn zoon Yaris Vanrobaeys (19) woont. De brand ontstond wellicht in de binnenwand van de buis naar buiten van de palletkachel. “We hadden die palletkachel vanmorgen nog gebruikt maar hebben er nog nooit problemen mee gehad”, vertelt Yaris. “Dat door zoiets stoms zo’n brand kan ontstaan had ik toch niet verwacht. Ik heb deze aanbouw samen met mijn vader gebouwd en was zo’n anderhalf jaar geleden klaar. Vlak naast de kachel hield ik ook vijf blauwfazantjes.” Dat zijn kleine siervogeltjes afkomstig uit Afrika. De vogeltjes overleefden de brand niet, wellicht stikten ze in de rook. “Ik had ze nog maar enkele maanden gekocht vlak voor de coronacrisis uitbarstte. Ze hebben allemaal samen toch zo’n 400 euro gekost.” Door de brand liep ook de woonkamer en de bovenverdieping van het huis rook- en waterschade op. Yaris en zijn vader zullen vannacht en de eerstkomende dagen wellicht elders bij familie overnachten. Door de brand was de Emiel Clausstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.