Bezorgde buren gerustgesteld na woordje uitleg door Unilin: “Misschien laten we bezwaarschrift vallen” Pieterjan Neirynck

11 augustus 2020

17u25 0 Waregem Dinsdagmorgen gingen een zestal inwoners van de Radestraat op bezoek bij Unilin Insulation aan de Waregemstraat. Vorige week was er even paniek bij het buurtcomité over Dinsdagmorgen gingen een zestal inwoners van de Radestraat op bezoek bij Unilin Insulation aan de Waregemstraat. Vorige week was er even paniek bij het buurtcomité over de komst van een nieuwe chemische installatie , maar uiteindelijk bleek de schrik ongegrond. De buren bezinnen zich nu over de intrekking van hun bezwaarschrift.

De inwoners van de Radestraat toonden zich bezorgd over een omgevingsvergunning voor een chemische installatie die de isolatiefabrikant aankoopt bij een Duits bedrijf. In de toekomst wil de Desselgemse vestiging van Unilin een van de grondstoffen produceren met die installatie, maar een opsomming van de naakte risico’s boezemde de omwonenden schrik in. De directie van Unilin besloot om alle buren uit te nodigen naar een overlegmoment dat dinsdagochtend plaatsvond. Directeur Lieven Malfait en chief sustainability officer Tino Mulle namen er de tijd om alle bezorgdheden van de buren weg te nemen.

“Het toelichtingsmoment is goed verlopen”, verklaart Nicolas Six van het buurtcomité. “De directie heeft de tijd genomen om de punten uit ons bezwaarschrift te bespreken. We hebben hier een positief gevoel bij en appreciëren het dat Unilin zich engageert om uitleg te geven.” Ook Tino Mulle van Unilin blikt tevreden terug op de ontmoeting met de buren. “Zoals verwacht hebben deze mensen eerder gereageerd vanuit onwetendheid. De angst bestond dat het om een grote ingreep ging, maar eigenlijk stelt de nieuwe installatie niet zoveel voor. We hopen dat alle bezorgdheden weg zijn en zullen hen in de toekomst op de hoogte houden.”

Metingen uitvoeren

Het is echter nog niet duidelijk of het bezwaarschrift hiermee ten grave gedragen wordt. “Daarover zullen we met alle buren nog even de hoofden bij elkaar steken op het pleintje. Ofwel laten we het bezwaarschrift vallen, ofwel volgen er aanpassingen”, legt Six uit. “We kijken nu eigenlijk vooral naar de stad en de provincie. In de omgevingsvergunning is er namelijk sprake van metingen naar geluid en luchtkwaliteit en we willen graag garanties dat die testen er effectief en op korte termijn komen”, klinkt het. Binnenkort gaat ook het schepencollege nog langs bij Unilin om de zaak te bespreken.