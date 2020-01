Bewoonster overleden bij woningbrand LSI

23 januari 2020

19u37

Bron: LSI 20 Waregem In de Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve is donderdagavond bij een woningbrand een dame overleden.

Iets over 17.30 uur liep de brandmelding uit de Spechtenstraat bij de brandweerzone Fluvia binnen. Bij aankomst op de woonwijk merkte de brandweer op dat het niet om een uitslaande brand ging. In de woning troffen de hulpdiensten wel een levenloze dame aan. Een ambulance en mugteam snelden ook ter plaatse. Een lange reanimatie leverde uiteindelijk toch niets op. De bewoonster overleed ter plaatse. Een deskundige zal in opdracht van het Kortrijkse parket de oorzaak van de brand onderzoeken. De doodlopende straat van de woonwijk is voorlopig afgesloten.