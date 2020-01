Bewoners woonzorgcentrum haken en breien voor premature kindjes Joyce Mesdag

25 januari 2020

20u22 0 Waregem De bewoners van woonzorgcentrum De Karmel in Waregem hebben een jaar lang mutsen, sokjes en vlinders gehaakt en gebreid voor vzw Kleine Ella. Vzw Kleine Ella zorgt ervoor dat professionele fotografen premature kindjes gratis fotograferen tijdens hun verblijf in de neonatologie. Zo krijgen ouders een mooie herinnering aan een moeilijke periode in hun leven.

Om de werking te ondersteunen verkoopt Kleine Ella gehaakte vlinders. Sharon Messiaen, ergotherapeute in WZC De Karmel leerde vzw Kleine Ella kennen via een vriendin. “Toen ik het verhaal bracht tijdens het krantenuurtje bij onze bewoners bleken onze mensen hier zeer gevoelig voor. We wilden iets voor hen doen. En zo zijn we gestart met het haken van vlinders”. Aan het assortiment werden algauw breiwerkjes zoals mutsen, sokjes, poncho’s en octopussen toegevoegd. Ook de collega’s van het lokaal dienstencentrum in Heestert sloten aan bij de actie.” De werkjes werden vandaag overhandigd aan de vzw Kleine Ella.