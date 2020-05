Bewoners Waregems rusthuis krijgen foto’s van familieleden: “Posten via Instagram en hij rolt uit de printer in De Meers” Pieterjan Neirynck

07 mei 2020

16u40 0 Waregem Hoewel we op Moederdag langs mogen gaan bij dierbaren, zit bezoek in de woonzorgcentra er nog niet meteen in. Om de bewoners van De Meers in Waregem toch een hart onder de riem te steken, installeerde De Flitspaal uit Kortrijk deze week een HomePrinter in het zwaar getroffen rusthuis. Familieleden kunnen zo foto’s sturen die meteen afgeprint worden. “Nu kan ik de hele dag naar mijn familie kijken”, vertellen gelukkige bewoners.

Het idee ontstond bij Anneleen De Spiegelaere, ergotherapeut in het woonzorgcentrum. Omdat de bewoners zich eenzaam voelen, ging ze op zoek naar een oplossing. “Ik dacht opeens terug aan de Flitspaal die mijn man en ik huurden voor ons huwelijk”, vertelt ze. Anneleen nam contact op met Joost Denolf van De Flitspaal, het Kortrijkse bedrijf dat fotoprinters verhuurt. Daar reageerden ze meteen enthousiast. “Ik zocht al een tijdje een manier om mijn steentje bij te dragen. Onmiddellijk begon ik te sleutelen aan de software in onze fotoprinter om dit mogelijk te maken”, stelt Joost.

Zo werkt het: in De Meers staat een fysieke HomePrinter die voortdurend Instagram in de gaten houdt. “Van zodra het toestel een foto detecteert met de vaste hashtag, drukt hij deze af op fotopapier. Daarna bezorgen de personeelsleden de foto’s aan de bewoners. Het lijkt een beetje op de actie met de fotopostkaarten van bpost. Maar bij ons gaat het sneller”, zegt Joost. De Meers is het eerste woonzorgcentrum dat aan de slag gaat met de HomePrinter, die tot komende woensdag blijft staan. “We hebben meer dan 20 toestellen, dus we kunnen andere rusthuizen zeker en vast helpen.”

Ongelofelijk

En de bewoners? Zij zien de foto’s uiteraard graag komen. André Norman en Monique Adins (foto boven) wonen in één van de flatjes van het woonzorgcentrum en kregen een collage met de hele familie erop (foto onder). “Het is heel mooi wat onze familie gemaakt heeft, het is toch niet te geloven hoe ze dit weer klaargespeeld hebben”, vertelt hij, terwijl zijn echtgenote glimlachend toekijkt. “Elke donderdag komt onze zoon in de binnentuin zwaaien. Het is leuk om hem in het echt te zien, maar dankzij deze foto kunnen we blijven kijken naar onze familie.”

Bekijk hieronder nog enkele reacties van andere bewoners: