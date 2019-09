Bewoners residentie Groenhove verbroederen Peter Lanssens

De bewoners van residentie Groenhove in de Meersstraat in Waregem verbroederden op zondag 8 september, tijdens de jaarlijkse barbecue. “Zelfs tijdens de drukke wegenwerken in de omgeving is het goed dat er nog eens tijd gevonden werd voor de buren”, zegt bewoner Lucien De Bels. “Er was veel interesse. Er was volop ambiance. En er waren ook enkele nieuwe bewoners van Groenhove op post.”