Bewonder 70 vooroorlogse oldtimers op eerste Prewar Days in Expo: “We mikken op 3.000 bezoekers” Peter Lanssens

27 november 2019

14u48 1 Waregem Expo ontvangt komend weekend de eerste editie van Prewar Days. Het nieuwe evenement zet 70 vooroorlogse oldtimers centraal en mikt op 3.000 bezoekers. “Prewar cars zitten in de lift”, zeggen Michael Bossaert en Bas Meulemeester. Eén van de vele blikvangers is een Dodge Roadster uit 1933. Prewar Days is voor de organisatoren hun eindproject aan de Arteveldehogeschool in Gent.

De laatstejaarsstudenten eventmanagement zijn al enkele jaren gebeten door de oldtimermicrobe. “Ons uniek concept toont naast prewar cars ook motoren, kunst en antiek uit die tijd”, zegt het duo. “Denk aan de unieke sfeer van Peaky Blinders (Britse historische dramaserie) en Downton Abbey (historische drama-film). Die sfeer voel je ook op Prewar Days. Handelaars en eigenaars uit België, Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland bieden ook wagens te koop aan. Op The Zoute Sale werden begin oktober ook uitzonderlijke prewars aangeboden die vrij veel aandacht kregen. Dat steunt ons in onze overtuiging dat er een markt voor is”, aldus de organisatoren. Eén van de blikvangers is een Dodge Roadster uit 1933, waar liefhebber Patrick Debusseré en co-piloot Bernard Vereenooghe mee schitterden op de laatste legendarische rally Peking-Parijs. Ze reden in 36 dagen tijd meer dan 15.000 kilometer. Debusseré komt op Prewar Days zijn avonturen delen. Er zijn ook andere iconische auto’s te bewonderen zoals van Bugatti, Bentley, Rolls-Royce, Lagonda, Aston Martin en Minerva. Prewar Days is open op vrijdag 29 november van 14 tot 21 uur en op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 10 tot 18 uur. Kaarten kosten 13 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Info: www.prewardays.be.