Bestuurder rijdt tegen geparkeerde auto en pleegt vluchtmisdrijf Alexander Haezebrouck

04 juni 2019

12u33 3 Waregem In de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve heeft een autobestuurder in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde Volvo aangereden en vluchtmisdrijf gepleegd. “Ik merkte de schade aan mijn auto vanmorgen op toen ik naar mijn werk wou vertrekken”, vertelt Kinsey Bruynooghe (32).

Het ongeval gebeurde vermoedelijk iets voor zes uur dinsdagmorgen. “Mijn buurman heeft rond dat uur iets gehoord”, vertelt slachtoffer Kinsey Bruynooghe (32). “Toen ik vanmorgen naar mijn werk wou vertrekken stelde ik vol ongeloof vast hoe zwaar mijn auto beschadigd is. Een andere bestuurder moet er tegen gereden hebben, om daarna vluchtmisdrijf te plegen. De klap moet toch redelijk hevig geweest zijn, de hele zijkant van mijn auto is volledig geschaafd en ook de banden zijn kapot.” De politie voerde een sporenonderzoek uit en onderzoekt de zaak. “We vermoeden dat de dader vanuit de Grottelaan kwam en daarna zijn bocht heeft gemist. Op de grond vonden we bordeauxkleurige splinters terug, we vermoeden dus dat de dader met een donkerrode auto rijdt. Die auto moet trouwens ook heel erg beschadigd zijn. Ik hoop dat de dader kan gevonden worden of dat hij zichzelf aangeeft bij de politie.”