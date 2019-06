Bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde,

heeft zichzelf aangegeven

Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

De bestuurder die in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde Volvo aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, heeft zichzelf woensdag aangegeven bij de politie. De bestuurder reed in de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve een Volvo aan die zwaar beschadigd raakte. De eigenaar van de Volvo merkte de schade maandagmorgen op toen hij naar zijn werk wou vertrekken. Van de bestuurder was geen enkel spoor. Die persoon heeft nu toch wroeging gekregen en ging zich woensdag aangeven bij de politie. Waarom de bestuurder is gevlucht, is voorlopig niet duidelijk.