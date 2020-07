Bessenkwekerij O’Bio installeert automaat met gezonde lekkernijen in Desselgem Pieterjan Neirynck

09 juli 2020

11u23 0 Waregem In de Wedagestraat in Desselgem kan je sinds vorige week een gloednieuwe automaat terugvinden. De zaakvoerders van boerderij en zelfpluktuin O’Bio uit Wielsbeke verkopen er onder meer verse bessen, frambozen, sapjes en confituur.

Al enkele jaren hebben Christ Lavens (52) en zijn echtgenote Veerle Matthys (52) met O’Bio een bessenkwekerij en zelfpluktuin in Wielsbeke, op de grens met Wakken. “Op zaterdagvoormiddag deden we al een tijdje aan thuisverkoop en voortaan kunnen klanten op eender welk tijdstip genieten van onze producten. Er zijn veel mensen die ons bedrijf kennen, maar niet iedereen ziet zitten om tien kilometer te rijden naar Wielsbeke”, vertelt het koppel. “Daarom hebben we hier deze automaat neergepoot, die ook helemaal coronaproof is. Zo is het niet mogelijk om met cash geld te betalen, enkel met de bankkaart. We vermoeden dat dit intussen ingeburgerd is.”

Momenteel zijn er in de automaat onder meer blauwe bessen en frambozen verkrijgbaar, net als verse sapjes en confituur. “We zitten middenin het plukseizoen, dat ruwweg van half juni tot eind september loopt. Zowat elke dag breng ik een lading kleinfruit mee om de automaat aan te vullen. We zien er nauwlettend op toe dat alle producten zeker vers zijn”, zegt Christ. Maar ook tijdens de rest van het jaar zal je hier terechtkunnen voor gezonde lekkernijen. “In het najaar zullen we meer inzetten op artisanale sapjes, smoothies en fruitdesserts”, vult Veerle aan.

Fietsfotozoektocht

Tot slot nog even meegeven dat de automaat van O’Bio opgenomen is in de Korteketenfietszoektocht, die het Waregemse stadsbestuur uitstippelde. De tocht is uitgesplitst in twee deelroutes: één tocht van 19 kilometer langs de drie deelgemeenten en één route van 25 kilometer door Waregem zelf. Als je de volledige fietstocht van 44 kilometer aflegt, passeer je in totaal 16 korteketenpunten, waaronder de automaat van O’Bio. Wie voor eind augustus deelneemt aan de fotozoektocht, maakt kans op een pakket met Waregemse producten. “We hopen dat veel mensen onze automaat op die manier ontdekken”, besluit het koppel.