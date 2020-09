Bert Van Lerberghe via Gooikse Pijl naar BK: “Een van de mooiste BK-parcoursen van de laatste jaren” Hans Fruyt

17 september 2020

Waregem Bert Van Lerberghe (27) bracht Tirreno Adriatico tot een goed einde. De pion van Deceuninck-Quick.Step werkt zondag de Gooikse Pijl af. Normaal was Alvaro Hodeg als afwerker voorzien, maar na zijn forfait voor Tirreno Adriatico begon de Colombiaanse spurter woensdag aan de Ronde van Slovakije.

“Alvaro haakte ziek af voor Tirreno Adriatico, maar begon intussen aan de Ronde van Slovakije”, verduidelijkt Van Lerberghe. “Normaal was hij voorzien voor de Gooikse Pijl van komende zondag. Hij zal er niet zijn. Dus gaan we zonder topspurter naar die wedstrijd. Zodat ik misschien nog eens zal kunnen sprinten. Wat al lang geleden is want tot nog toe heb ik altijd in dienst van een van onze sprinters gewerkt. Voor Fabio Jakobsen, Sam Bennett of Hodge. In Tirreno Adriatico was dat voor Davide Ballerini. Hij werd eens vierde en zesde. Eigenlijk had ik in Tirreno Adriatico een heel goed gevoel. Ook bergop ging het niet onaardig. Tot bepaalde momenten was ik bergop mee in de grote groep.”

Nochtans zal de broodrijder uit Desselgem nooit een gevleugeld klimmer worden. Uiteraard kijkt Van Lerberghe uit naar het Belgisch kampioenschap van dinsdag. De troepen van manager Patrick Lefevere zullen proberen om de driekleur weer naar het kamp Deceuninck-Quick.Step te halen. Draait het BK uit op een sprint met een grote groep lijkt de kans groot dat uittredend kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix) zichzelf opvolgt. Onder de Belgen van Deceuninck-Quick.Step lijkt niemand snel genoeg om hem in de sprint te kloppen. Ritwinst in Tirreno Adriatico zette dat in de verf. “Smijt je nog eens, had ik zaterdag tegen mijn goeie vriend Tim gezegd”, lacht Bert Van Lerberghe. “Hij deed het. Dat zal hij dinsdag in de finale van het BK in Anzegem opnieuw doen. Al is het niet zeker dat de titelstrijd uitdraait op een sprint met een grote groep. Voor mij is het een van de schoonste BK-parcoursen van de laatste jaren.”

Zonder twijfel zal Van Lerberghe volgende dinsdag bij de start in Halle van de ploegleiding een welomlijnde opdracht krijgen. Een week na het BK begint hij in Blankenberge aan de BinckBanck Tour. Nadien staan, op de Ronde van Vlaanderen na, alle Vlaamse klassiekers op zijn programma.