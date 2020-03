Behoorlijk wat schade na brand in atelier van klusjesman: zwarte rook zorgt voor paniek VHS

23 maart 2020

19u04 0 Waregem De brandweer rukte maandagnamiddag uit naar de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie. Daar was brand uitgebroken in het atelier van klusjesman Michael ‘Mike’ Vanhoutteghem. “Er is nogal wat schade maar niemand raakte gewond”, reageert die.

Het waren Tine Dupont, de echtgenote van Michael, en hun kinderen die de brand opmerkten. “Ik was op verplaatsing aan het werk en ben onmiddellijk teruggekeerd”, zegt de klusjesman. “Intussen had mijn echtgenote de brandweer al gebeld.” Toen de blussers ter plaatse kwamen aan de woning in de Sint-Jansstraat, vlakbij het kruispunt met de Grote Heerweg, ontsnapte dikke zwarte rook uit het atelier dan aangebouwd is aan de woning. De brand was echter snel onder controle.

Oorzaak onduidelijk

“Geen idee hoe het vuur is ontstaan”, zegt Michael. “Een container met afval is in vlammen opgegaan, net als mijn zitmaaier. Ook mijn heftruck liep zware schade op. De brandweer vermoedt dat er iets in de afvalcontainer is beginnen smeulen en branden. Maar even goed kan het een kortsluiting zijn aan mijn zitmaaier.” In het atelier is er ook flink wat rookschade. “Maar ik kan aan het werk blijven, dat is een meevaller”, zegt de klusjesman. Toch komt de brand extra ongelegen. De woning, die gevrijwaard werd, en de bijhorende loods staan te koop. Het gezin heeft KMO-grond gekocht waar het een nieuw bedrijfsgebouw met bijhorende woning wil bouwen.