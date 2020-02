Beaulieu wil afdeling getuft tapijt herstructureren: 34 jobs op de tocht LSI

10 februari 2020

17u39

Bron: LSI 2 Waregem Textielbedrijf Beaulieu International Group (B.I.G) uit Waregem heeft maandag op een ondernemingsraad het voornemen bekend gemaakt om de productie van getuft tapijt in de fabriek in de Boffonstraat in Wielsbeke te herstructureren. De nachtproductie zou er stopgezet worden waardoor 34 jobs op de helling komen te staan. Het bedrijf belooft maximale hertewerkstelling binnen de groep.

Volgens B.I.G. is de herstructurering noodzakelijk om de productiecapaciteit in overeenstemming te brengen met de huidige vraag naar getuft tapijt. De tuftmarkt heeft immers al jaren te kampen met overcapaciteit omdat de consument steeds meer voorkeur toont voor vloerbedekkingen zoals laminaat en vinyl. Ondanks een transformatieplan en initiatieven zoals investeringen in productdifferentiatie, nieuwe machines, aanboren van nieuwe markten en efficiëntieverbeteringen kon de rendabiliteit van de klassieke tapijten niet voldoende hersteld worden.

Daarom wil het bedrijf de nachtproductie stopzetten en enkele diensten in de fabriek in Wielsbeke optimaliseren. 34 van de 273 jobs zouden daardoor verdwijnen. Maar er zou maximaal geprobeerd worden om die arbeiders binnen de Beaulieugroep aan de slag te houden.

De vakbonden zitten woensdag voor het eerst rond de tafel. “Het afschaffen van de nachtploeg is niet nieuw bij Beaulieu”, weet Tyno Parmentier van ABVV Textiel. “Dat gebeurde ook al bij BFS, de producent van vezels voor kunstgras van de groep. “Ik ben blij te horen dat er zoveel mogelijk arbeiders her te werk gesteld zouden worden maar vrees toch dat er geen 34 vacatures open staan. Bovendien zou de overschakeling naar een dubbele ploeg of dagploeg voor de betrokken arbeiders een loonverlies betekenen. En voor een impact op hun gezinssituatie zorgen. Bovendien komt de aankondiging van de herstructurering op een ongelukkig moment. Alle gesyndiceerde arbeiders genieten in de aanloop naar de sociale verkiezingen in mei tot halfweg maart van een beschermd statuut. Hopelijk levert dat geen problemen op eens de kandidaten effectief bekend gemaakt worden.”