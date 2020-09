Beaulieu Center krijgt nieuwe aanblik én 26 bijkomende appartementen Pieterjan Neirynck

04 september 2020

14u45 6 Waregem Eén van de bekendste gebouwen in Waregem krijgt binnenkort een nieuwe aanblik. De gevel van het Beaulieu Center in de Holstraat krijgt een opfrisbeurt met spuitkurk én de voormalige burelen van de gelijknamige textielfabrikant worden omgetoverd tot 26 nagelnieuwe appartementen.

Tot 2017 was het Beaulieu Center de maatschappelijke hoofdzetel van de bekende textielfabrikant, maar nadien verhuisde het hoofdkwartier terug naar Wielsbeke, waar alles ooit begon. Sindsdien stonden de burelen op de benedenverdiepingen leeg. Nu nemen bouwheer REIC, Architecten Verschuere en Verhelst Bouwcoördinatie dit gedeelte van het gebouw onder handen. “Enerzijds voorzien we 26 nieuwe appartementen in de leegstaande tussenverdiepingen. Anderzijds wordt het volledige gebouw onder handen genomen. Zo zullen we alle bestaande balkons vervangen door moderne exemplaren én de volledige gevel een nieuw laagje geven met spuitkurk”, zegt Wim Verhelst van Verhelst Bouwcoördinatie.

De nieuwe ‘Residentie Hippique’ omvat 26 appartementen met een oppervlakte vanaf 56 tot 177 vierkante meter. Een deel van de woongelegenheden beschikt over een indrukwekkend uitzicht over de Gaverbeekhippodroom. De andere appartementen kijken uit op het kruispunt van de Holstraat en de Zuiderlaan én het historische Kasteel van Potegem aan de overzijde van de straat. Er is keuze tussen één, twee of drie slaapkamers, maar elk appartement beschikt sowieso over een terras. Tegen de zomer van 2021 moeten de werken afgerond zijn. Meer informatie vind je op de website van Vastgoed Dewaele.