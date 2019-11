Beatlewagens lokken ruim 9000 bezoekers naar Waregem Expo Joyce Mesdag

03 november 2019

18u16 68 Waregem Het Waregem Oldtimer Event in Waregem werd een recordeditie. Het event lokte meer dan 9000 bezoekers, flink wat meer dan de 8000 vorig jaar, en er werden in totaal 28 wagens verkocht.

Blikvangers zijn een Maserati van 2,5 miljoen euro en een Ferrari 330 GT van 1965, wiens eerste eigenaar John Lennon was, en een Facel Vega van Ringo Star uit 1964. “John Lennon heeft pas zijn rijbewijs behaald toen de Beatles al immens populair waren”, vertelt organisator Wim Soenens. “Vertegenwoordigers van de meest chique merken liepen daarna zijn deur plat in de hoop dat hij met hún merk zou rondrijden. Hij heeft uiteindelijk voor deze prachtige blauwe Ferrari gekozen. Los van het feit dat er ooit nog een Beatle heeft ingezeten, is dit sowieso een unieke wagen: dat model in deze kleur, daarvan zijn er niet veel gemaakt.” Hetzelfde geldt voor de Facel Vega van Ringo Star. “Zo’n wagen, met het stuur dan nog eens aan de rechterkant, daar zijn er niet veel in omloop geweest.”

Bert Vanstichelman en Dirk Vantieghem uit Brugge en Yves Declercq uit De Haan zijn er elk jaar bij op de beurs, dus ook dit jaar. “Die wagens van de Beatles zijn echt wel heel mooi. Dat ze van de Beatles zijn geweest, dat is voor ons bijzaak. Wij zijn écht wel autoliefhebbers, dus auto’s op zich zijn voor ons al meer dan de moeite.”

Tussen de bezoekers ook veel vaders en grootvaders met zoons en kleinzoons. Het event blijkt een ideale familie-uitstap te zijn. “Mijn kleinzoon is echt dol op auto’s”, zegt Tony Vandemaele uit Dentergem, die met kleinzoon Winter Neyrinck naar de oldtimerbeurs is komen kijken. “De auto’s van de Beatles, die vond hij wel héél mooi. Maar ik heb wel nog moeten uitleggen wie dat dan waren, die Beatles”, lacht Tony. “De dure Maserati, die zijn we ook gaan bewonderen. Een hele mooie wagen, maar toch net iets te duur voor ons, hoor.”