BBC Desselgem schrapt ‘Halloweentocht’ met duizend wandelaars in het najaar Pieterjan Neirynck

17 augustus 2020

11u39 4 Waregem De vierde editie van de gesmaakte ‘Halloweentocht’ van Basketbalclub Desselgem en bedrijvengroep Lybover verhuist naar 2021. Door de coronacrisis wil de organisatie geen risico’s nemen. “Acteurs met mondmaskers, daar beginnen we niet aan”, klinkt het.

Sinds de eerste editie in 2017 verwelkomen BBC Desselgem en bedrijvengroep Lybover elk jaar steeds meer wandelaars. Ooit begonnen met 600 deelnemers, overschreden ze vorig jaar de kaap van 1.300 wandelaars. De organisatie pompt dan ook vlotjes 5.000 euro in animatie en acteurs tijdens de tocht van een dikke vier kilometer.

“Door de coronacrisis willen we geen risico’s nemen. Het is de bedoeling dat de ‘Halloweentocht’ geld opbrengt voor onze organisatie. Als we de wandeling moeten afgelasten, zou dat veel geld kosten”, vertelt bestuurslid Jan Steeland. “Er waren plannen om een lightversie te organiseren, zonder hapje en drankje achteraf. Ook zouden alle medewerkers én acteurs dan een mondmasker dragen. Maar eigenlijk is dat niet zo fijn. We willen het niveau niet naar beneden halen en kiezen daarom voor een eenmalig uitstel. In 2021 keren we terug.”