Batterijdieven komen van kale reis thuis: gesnapt door agenten in anoniem voertuig VHS

22 oktober 2019

19u11 3 Waregem Twee mannen uit Kuurne en Roeselare moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden omdat ze in de nacht van maandag op dinsdag de batterijen van een vrachtwagen wilden stelen. Dat gebeurde in Waregem.

Een interventieploeg van de politiezone Mira in een anoniem voertuig merkte dinsdagmorgen rond één uur een verdacht voertuig op dat langs de Kortrijkseweg in Waregem geparkeerd stond naast een vrachtwagen. De inspecteurs besloten over te gaan tot controle. Terwijl ze bezig waren met de identificatie van de 23-jarige bestuurder uit Roeselare, vluchtte een tweede verdachte te voet weg. Een achtervolging leverde niks meer op. Uit onderzoek bleek dat het duo van plan was om de batterijen van de vrachtwagen te stelen. Eén van de batterijen was al gedeeltelijk uit de ligplaats gehaald.

Tweede verdachte snel gevat

Snel werd ook de identiteit van de gevluchte verdachte achterhaald, een 22-jarige man uit Kuurne die ook geen onbekende was voor de politiediensten. Nauwelijks een uur na de feiten kon de politie hem al bij de lurven vatten, in de buurt van zijn woning. Uit verder onderzoek blijkt dat het duo ook in aanmerking komt voor een diefstal die maandagavond werd gepleegd in Houthulst.