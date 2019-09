Batterij elektrische fiets veroorzaakt brand LSI

06 september 2019

02u28

Bron: LSI 8 Waregem In Desselgem (Waregem) vatte donderdagnacht de batterij van een elektrische fiets vuur terwijl hij werd opgeladen.

De bewoners werden rond 0.45 uur gewekt door een rookmelder. Toen ze de deur naar de garage openden, bleek die volledig met rook gevuld. Het koppel belde de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia had de brand snel onder controle en kon de schade in de garage van de alleenstaande woning beperken. Boosdoener bleek een oververhitte batterij van een elektrische fiets. De brandweer waarschuwt voor de gevaren van het opladen van batterijen van toestellen zoals gsm’s, elektrische fietsen en hooverboards tijdens de nacht. Het is beter om de stekker uit het stopcontact te trekken voor je slapen gaat. De elektrische fiets is onbruikbaar. De brandweer koelde de batterij af met bluswater.