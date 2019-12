Basisschool Keukeldam schenkt 2.550 euro aan Hachiko: “Organisatie leidt assistentiehonden op” Peter Lanssens

11 december 2019

12u11 0 Waregem De vrije basisschool Keukeldam heeft een cheque van 2.550 euro voor Hachiko klaarliggen. Die organisatie leidt assistentiehonden voor personen met een motorische beperking op.

Leerlingen, van de jongste kleuters tot en met het zesde leerjaar, lieten zich sponsoren voor een Run for Hachiko door het park Casier in Waregem. Het regenweer hield hen niet tegen, op vrijdag 6 december. Er werden verder zelfgebakken koekjes verkocht. “We zijn erg fier op het resultaat, 2.550 euro is een fijn bedrag”, zegt directrice Veronique Amez. De kinderen werden aangemoedigd door Anneke Vanheusden. Zij heeft als rolstoelgebruiker een assistentiehond. Het kost Hachiko 25.000 euro om één afgewerkte assistentiehond toe te wijzen, maar de organisatie schenkt de assistentiehonden volledig gratis. De cheque van 2.550 euro wordt op donderdag 19 december overhandigd in het Warmste Week-dorp van Studio Brussel op het Mandelaplein in Kortrijk.