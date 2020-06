Bar Cottage heropent, na één dag open te zijn geweest voor de lockdown Zaakvoerders schenken cheque aan Kinderkankerfonds Pieterjan Neirynck

06 juni 2020

15u39 10 Waregem In de Marcel Windelsstraat zwaait het vernieuwde bar Cottage maandag de deuren opnieuw open. Nog maar eens, want op 13 maart - de dag vóór de coronamaatregelen ingingen - vierden de nieuwe eigenaars de officiële opening. “De vorige keer zijn we 12 uur open geweest. Hopelijk houden we het nu iets langer vol", lacht Thomas T’jollyn.

Tot enkele maanden geleden kon je Johan Van der Linden achter de tapkranen van Cottage vinden. Hij koos ervoor om zijn huurcontract met de eigenaar niet te verlengen en opende een nieuwe loungebar even verderop in de Stationsstraat. Drie vrienden, Thomas T’jollyn (43), Olivier Dhondt (30) en Gilles Coorevits (23), twijfelden geen moment en namen de zaak over. “In sneltempo voerden we verfraaiingswerken uit, zodat we op 13 maart van start konden gaan. Toen was er nog geen sprake van een lockdown”, vertelt Thomas. Het vervolg is gekend: de horeca moest verplicht op slot en het trio kon welgeteld twaalf uren pintjes tappen.

2.460 euro

Maar kijk, maandag kan bar Cottage nog eens officieel openen. Mét een fijne herinnering aan de vorige officiële opening. De drie vrienden overhandigden zaterdag een cheque van 2.460 euro aan het Kinderkankerfonds. “We hadden onze vrienden gevraagd om geen cadeautjes mee te brengen naar de opening. Wel mocht iedereen een storting doen voor het goede doel. Zo kunnen we nu een mooi bedrag overhandigen”, stelt Thomas. Professor Yves Benoit, die de cheque zaterdag ophaalde, reageerde verheugd. “Dit is een heel schone geste. We kunnen dit geld goed gebruiken voor Koester.” Dat is het project waarbij jonge kankerpatiëntjes thuis verzorgd worden.

Grillnamiddagen

Van maandag tot vrijdag is Cottage open vanaf 15 uur tot 1 uur. Tijdens het weekend opent de bar al om 11 uur. Nieuw zijn de koude en warme hapjes, dankzij Oliviers achtergrond als beenhouwer. “We willen uitgroeien tot een gezellige plek waar iedereen kan genieten van een hapje en een drankje. Onze slogan is niet voor niets ‘where friends meet’. Onze troeven zijn de ruime tuin, de petanquevelden én de barbecue. Het is de bedoeling om deze zomer grillnamiddagen te organiseren.”