Balinezen verbroederen met Waregemnaren

in privé wellness Peter Lanssens

19 augustus 2019

14u35 2 Waregem Het was een bijzonder feestje, zondag in privé wellness Frangipani Bali in de Spitaalstraat in Waregem, waar 250 Balinezen en Waregemnaren verbroederden op de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Ook de ambassadeur van Indonesië, Yuri Octavian Thamrin, was er. Hij bracht zijn vrouw en medewerkers mee.

Het nieuwe initiatief is voor herhaling vatbaar. Er was meteen veel interesse, nadat er publiciteit op Facebook voor gevoerd werd. “We hebben twee weken geleden de inschrijvingen stopgezet, anders zou er te veel volk geweest zijn”, zegt André Deprez. Hij baat de wellness samen met Gusmang Oka Mayura uit. “We wilden de culturele waarden van het Indonesische eiland Bali delen met Waregem. Er waren authentieke Balinese dansen en traditionele gamelanmuziek. Er werd ook authentiek gekookt, door de Balinese gemeenschap in België, Nederland en Duitsland. De aanwezigen reageerden erg enthousiast. Het was een heel mooie verbroedering tussen Balinezen en Waregemnaren”, aldus André. Ook Kurt Vanryckeghem (CD&V), burgemeester van Waregem, kwam langs. “Het was een schitterend feest, waarbij we met de prachtige cultuur konden kennismaken.”