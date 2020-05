Autoverdeler Dex opent vestiging in Waregem Pieterjan Neirynck

14 mei 2020

09u36 16 Waregem Autoverdeler Dex uit Hooglede opende afgelopen maandag vier nieuwe vestigingen, waaronder één in Waregem. Garage Dhont in de Eugène Bekaertlaan is voortaan een Dex-partner.

Ook in Tongeren, Tienen en het Waalse Aywaille kan je gaan autoshoppen bij Dex. Daarmee staat de teller op 19 vestigingen over heel België. “Het toont aan dat het concept blijft werken, ook in moeilijke tijden. Zo kan de klant in zijn eigen veilige omgeving een wagen aankopen. Onze adviseurs begeleiden de klant via videocall”, zegt marketingcoördinator Simon Bossuyt. Volgens het bedrijf was die online strategie een succes. “Heel wat klanten kochten een auto vanuit hun kot. En nu de showrooms opnieuw de deuren openen, blijft Dex inzetten op verschillende onlinekanalen, wat de aankoop nog makkelijker en transparanter maakt”, besluit hij.