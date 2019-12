Automobilist gewond bij botsing op kruispunt LSI

25 december 2019

15u35

Bron: LSI 0 Waregem Op het kruispunt van de Franklin Rooseveltlaan en de Expresweg in Waregem is woensdagnamiddag een koppel uit Wervik gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Een jong koppel uit Menen reed rond 13.30 uur met een Audi A4 op de Expresweg in de richting van Wielsbeke. Op het kruispunt van de carpoolparking, aan de voormalige watertoren, botste de wagen in de flank van de Ford Focus van B.P. (66) uit Wervik die uit de Franklin Rooseveltlaan kwam. De zestiger zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij raakte gewond maar bleef wel bij bewustzijn. Met een ambulance ging het richting ziekenhuis van Waregem. Ook zijn echtgenote liep lichte verwondingen op. Het koppel in de Audi, waaronder de 30-jarige automobilist, bleef ongedeerd. Door het ongeval was een deel van het kruispunt voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde niet voor grote verkeershinder. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Eén van beide automobilisten moet aan het kruispunt met verkeerslichten het rode licht genegeerd hebben.