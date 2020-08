Autohoogmis Waregem Oldtimer Event verhuist naar 2021 Pieterjan Neirynck en Joyce Mesdag

26 augustus 2020

06u03 0 Waregem Het blijft dezer dagen annulaties van grote evenementen regenen. Ook het Waregem Oldtimer Event schrapt zijn zesde editie in het weekend van 1 november. Vorig jaar lokte de autohoogmis nog meer dan 9.000 bezoekers naar Waregem Expo.

Al sinds 2015 blazen duizenden autoliefhebbers uit de ruime regio verzamelen in Waregem om zich op de oldtimerbeurs te vergapen aan een 150-tal unieke wagens van verschillende merken. Het blijft ook niet altijd bij dromen, want vorig jaar gingen er 28 wagens over de toonbank. Blikvangers waren toen een Ferrari 330 GT uit 1965 en een Facel Vega uit 1964. De twee oldtimers hadden ook bekende eigenaars, want respectievelijk John Lennon en Ringo Starr van The Beatles reden er ooit mee rond. Het mag duidelijk zijn: organisator Wim Soenens doet altijd zijn uiterste best om de fine fleur onder de oldtimers naar Waregem te halen.

Maximum 200 bezoekers

Maar in onzekere coronatijden is het niet evident om Waregem Oldtimer Event te organiseren, en kiest Wim voor uitstel. “Onder de huidige regels mogen we 200 mensen ontvangen. Als je weet dat we op vrijdagavond alleen al 2.000 tot 3.000 mensen over de vloer krijgen, en doorheen het weekend zelfs meer dan 9.000, dan begrijp je dat zoiets niet rendabel kan zijn. Er zijn heel wat vaste kosten en we investeren zwaar in dit evenement”, zegt hij. “De eigenaars standgeld laten betalen en dan amper volk mogen binnenlaten of zelfs alles moeten annuleren, dat doen we liever niet. Ik wil een evenement organiseren zonder al te veel beperkingen, dus daarom lijkt het ons beter om tot volgend jaar te wachten.”