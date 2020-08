Auto vat vuur op takelwagen Pieterjan Neirynck Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

In de Bieststraat in Waregem is rond 18.30 uur een wagen uitgebrand. De bestuurder van de Mercedes-Benz had donderdagochtend een klein ongeval gehad, waarna een takeldienst de wagen meenam naar Interim Car in de Bieststraat. In de garage is de wagen plots spontaan beginnen branden, terwijl hij nog op de takelwagen stond. De alerte garagist kon de brandende wagen nog naar buiten, op straat rijden. De brandweer kwam meteen ter plaatse en kon het brand voertuig snel blussen. Ze konden niet verhinderen dat de Mercedes zo goed als volledig uitbrandde. Door de bluswerken was de Biestststraat even onderbroken voor het doorgaand verkeer.