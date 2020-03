Auto uitgebrand langs E17: geen slachtoffers VHS

24 maart 2020

21u37 0

De brandweer repte zich dinsdagavond iets na 19 uur naar de E17. Net voor de afrit in Waregem, in de richting van de Franse grens, stond daar een auto in lichterlaaie. Hoe dat kon gebeuren, was niet onmiddellijk duidelijk. De blussers kregen het vuur snel onder controle maar het voertuig met Franse nummerplaten was dan al helemaal verloren. Bij de brand raakte niemand gewond. Om in veilige omstandigheden te kunnen blussen, werd de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten.