Auto knalt in gevel woning na botsing op kruispunt LSI

06 juni 2019

17u37

Bron: LSI 0 Waregem Na een lichte aanrijding op het kruispunt van de Weverstraat en de Roger Vansteenbruggestraat op ’t Gaverke in Waregem is iets over 15u donderdagnamiddag een auto in de gevel van een woning geknald. Een gat van enkele meters onder de vensterbank was het resultaat. Er raakte niemand gewond.

De 48-jarige bewoner lag op het ogenblik van het ongeval in de zetel met zijn been omhoog. “In februari brak ik mijn scheen- en kuitbeen bij een arbeidsongeval”, vertelt R.L. “Ik rustte wat uit toen ik plots enkele seconden het gepiep van gierende banden hoorde en daarna een enorme knal. Stenen vlogen in het rond, gelukkig niet op mij, en er was overal stof.” Een jongeman bleek met zijn Seat op het kruispunt met de Vansteenbruggestraat de voorrang van rechts te hebben genegeerd waardoor het tot een lichte aanrijding kwam en de automobilist de controle over het stuur verloor. In zijn auto zaten nog twee passagiers maar ook zij bleven net als de automobilist ongedeerd. De brandweer zorgde voor een eerste opkuis van de brokstukken en een stutting. Een aannemer zorgde er voor dat het gat in de gevel gedicht kon worden.