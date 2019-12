Auto in de gracht: bestuurder lichtgewond naar het ziekenhuis VHS

21 december 2019

17u32 1

Langs de Desselgemseweg in Waregem gebeurde vrijdagavond iets voor negen uur een ongeval. J.D., een dertiger uit Waregem, reed met zijn wagen in de richting van zijn woonplaats toen hij om nog onbekende reden de controle verloor over zijn stuur. Zijn wagen raakte eerst rechts van de weg, waarop de bestuurder trachtte te corrigeren. Het gevolg was, dat zijn voertuig uiteindelijk links van de weg tegen een gemetselde duiker botste en in de gracht belandde. De brandweer werd opgeroepen omdat gevreesd werd dat de Waregemnaar gekneld zat maar dat bleek uiteindelijk niet zo. De man liep lichte verwondingen op en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er plaatselijk een tijdje geen doorgaand verkeer mogelijk op de Desselgemseweg.