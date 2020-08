Arbeider sterft onder lading vezelplaten bij Unilin Alexander Haezebrouck

20 augustus 2020

08u12 14 Waregem Bij het in isolatieplatenbedrijf Unilin in Desselgem is afgelopen nacht een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een arbeider kwam onder een lading vezelplaten terecht. Voor de man kwam alle hulp te laat.

Arbeiders waren aan de slag bij Unilin Insulation in de Waregemstraat in Desselgem toen het rond 3.45 uur plots fout ging. Een kraanman was vezelplaten aan het lossen, maar dat liep verkeerd. Een arbeider kreeg de lading vezelplaten op zich. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een arbeidsauditeur van het parket zal de omstandigheden onderzoeken. Het slachtoffer zou een man uit Ronse zijn. Bij Unilin zijn ze erg onder de indruk van het ongeval.