Après-skibar Der Tiroler opent deuren Peter Lanssens

27 november 2019

12u48 6 Waregem Op de parking van het bedrijf Renson in de Flanders-Fieldweg 54 opent op donderdag 28 november de tijdelijke après-skibar Der Tiroler. Het is de tweede editie. “We breiden een beetje uit, zijn dubbel zo lang open en doen veel investeringen om de winterbar naar een hoger niveau te tillen”, zeggen Maxim Declercq en Laurent Van Parys.

“Er is nieuw meubilair en decoratie, er komen betere artiesten, de parking is groter en we hebben een foodtruck die op maat werkt. Er is verder een afterworkformule, die op maat van bedrijven wordt gemaakt. We bootsen de Oostenrijkse sfeer zo goed mogelijk na in onze houten chalet, waar je Oostenrijkse specialiteiten kan krijgen zoals jagertee, heiße oma, glühwein, chocomelk met rum, apfelstrudel, skiwasser, Erdingerbier en echte Oostenrijkse schnapps (poirekes), die we speciaal via een importeur bestellen. Je kan bij ons ook de typische halve liters en Jagermeister krijgen. Op het vlak van artiesten en bands komen onder meer Helene Fisher Tribute!, Alpenfever & die Schnappers. We staan iedere dag zelf achter de bar. Het is een verre droom van ons om ooit een West-Vlaamse après-skibar in Oostenrijk zelf te openen”, aldus Maxim Declercq en Laurent Van Parys. Meer info staat op de Facebookpagina van Der Tiroler.