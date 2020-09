Anderhalve maand rijverbod en rijexamens opnieuw doen na elfde veroordeling LSI

04 september 2020

12u24

Bron: LSI 0 Waregem Een automobilist is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 1.200 euro en anderhalve maand rijverbod. Voor de man was het al zijn elfde veroordeling voor een politierechtbank.

Op 17 december 2019 zette de politie in Beveren-Leie (Waregem) Bjorn S. (41) met zijn wagen langs de kant. Hij bleek te veel alcohol in het bloed te hebben. En dat was niet voor het eerst, getuige tien eerdere veroordelingen. Zowel in 2018 als in 2019 werd hij al voor alcoholintoxicatie veroordeeld. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven.