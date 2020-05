Amy (29) en zoontje Egon (3) ontsnappen ternauwernood aan dodehoekongeval: “Gelukkig dat iemand claxonneerde” Pieterjan Neirynck

22 mei 2020

18u09 0 Waregem Woensdagavond zijn Amy Furniere (29) uit Sint-Baafs-Vijve en haar 3-jarig zoontje Egon betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Een opmerkzame automobilist zorgde ervoor dat de moeder en en zoon er met lichte verwondingen vanaf kwamen. “Als hij niet geclaxonneerd had, konden we dit niet navertellen”, vertelt Amy.

Het ongeval gebeurde woensdag in de vooravond. Met haar zoontje achterop fietste Amy naar huis, tot het aan de verkeerslichten in de Roterijstraat verkeerd liep. Een vrachtwagen wilde rechts indraaien, terwijl Amy en Egon ook net vertrokken waren en zich in de dode hoek van de chauffeur bevonden. Een automobilist die alles zag gebeuren, begon prompt te toeteren, waardoor de vrachtwagenchauffeur meteen stopte. “Mocht hij dat niet gedaan hebben, had ik dit allemaal niet meer kunnen vertellen. Hij is een held, hij heeft ons leven gered”, doet ze het relaas. Amy en haar man Jellis Coorevits ontdekten intussen al via-via wie hun held is. “Via Facebook kwamen we te weten dat het Frank Debode uit Sint-Eloois-Vijve is”, vertelt Jellis. Het koppel slaagde er evenwel nog niet in om de Vijvenaar te bereiken en te bedanken.