Amper derde van bushaltes is toegankelijk voor rolstoelgebruikers Pieterjan Neirynck

16 september 2020

Slechts 30 procent van de bushaltes in Waregem is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Schrijnend", vindt raadslid Tom Demunter (sp.a).

Zonder rekening te houden met de stopplaatsen van de belbus, beschikt Waregem in totaal over 89 bushaltes. Aan 16 haltes kunnen rolstoelgebruikers alleen en zonder hulp de bus opstappen. Bij 27 bushaltes kunnen mindervaliden enkel opstappen mits assistentie van de buschauffeur of een derde. “Dat betekent dat 70 procent van de haltes niet toegankelijk is voor mensen met een motorische bemerking”, foetert gemeenteraadslid Tom Demunter (sp.a). “Voor slechtziende mensen is de situatie zelfs nog schrijnender, want er zijn slechts drie bushaltes met toegankelijk gemaakt met ribbellijnen of rubberen tegels.”

Toegankelijkheid verhogen

Demunter en sp.a-voorzitter Frederic Mortier willen de problematiek aankaarten op de volgende gemeenteraad, want een rolstoelvriendelijk beleid is broodnodig. “Als we het nemen van de bus willen promoten, moeten we in de eerste plaats zorgen dat iedereen de bus kán nemen”, klinkt het. “We vinden dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid moet nemen en rond tafel gaat zitten met De Lijn om de toegankelijkheid van de bushaltes te verhogen.”