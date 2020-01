Amper 23 en al alcoholslot voor drie jaar: “Hij is hardleers” LSI

07 januari 2020

15u41

Bron: LSI 0 Waregem Amper 23 jaar en al toe aan zijn vijfde veroordeling voor de politierechtbank. Het is het trieste palmares van een jongeman uit Waregem. Dinsdag kreeg hij van de politierechter in Kortrijk één jaar rijverbod, 7.280 euro boete en vier proeven opgelegd voor rijden onder invloed van alcohol en zonder het afleggen van eerder opgelegde proeven in een niet-gekeurd voertuig. De komende drie jaar mag hij niet zonder alcoholslot in de auto kruipen.

In 15 maanden verzamelde M.V. uit Waregem maar liefst vier veroordelingen voor de politierechtbank, alle vier voor sturen onder invloed van alcohol. “Na het overlijden van zijn vader kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht en zocht zijn heil in alcohol”, pleitte zijn advocaat. De politierechter verplichtte hem in maart 2019 onder meer opnieuw te slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Maar op 16 mei 2019 zette de politie M.V. opnieuw langs de kant omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde. Zijn auto bleek niet gekeurd, de proeven had hij nog niet afgelegd en bovendien zat hij opnieuw met 1,59 promille alcohol in het bloed achter het stuur. “Je bent wel hardleers”, vond de politierechter. “Ik heb mijn lesje nu echt wel geleerd”, antwoordde M.V. Zijn auto is nog altijd in beslag, voorlopig rijdt de jongeman met de fiets.