Alternatieve Waregemse Gordel trekt minstens 700 deelnemers Pieterjan Neirynck

16 juli 2020

15u38 2 Waregem Het evenement dat de door de coronacrisis geschrapte Waregemse Gordel verving, was een voltreffer. De organisatie had op 500 deelnemers gehoopt, maar het zijn er uiteindelijk 700 geworden. “En misschien zelfs meer”, klinkt het.

Omdat het bekende fiets- en wandelevenement niet kon doorgaan, voorzag de organisatie een alternatieve editie, gespreid over anderhalve week. Tussen woensdag 1 juli en zondag 12 juli - de dag waarop de 19de editie zou plaatsvinden - kon iedereen deelnemen aan een fietstocht van 30 kilometer of een bewegwijzerde wandeltocht van 6 kilometer. Zeker 700 mensen gingen in op dat aanbod en staken een deelnameformulier in de tijdelijke brievenbus op het Boekenplein. “Waarschijnlijk ligt het aantal deelnemers nog een pak hoger, omdat niet iedereen een deelnameformulier ingevuld heeft. Dat was ook niet verplicht”, vertelt voorzitter Rik Verhaeghe. In totaal hebben bijna duizend mensen hebben het formulier gedownload op de website.

Zomerse zondag

Als je weet dat de fysieke editie van 2019 in totaal 1.700 fietsers en 500 wandelaars aantrok, kan de coronaveilige variant toch wel een succes genoemd worden. Het goede weer op de laatste dag speelde een belangrijke rol. “Die zomerse zondag was goed voor een derde van het totale aantal deelnemers. Meerdere mensen hebben zelfs beide tochten afgehaspeld”, stelt Verhaeghe, die een vervolg niet uitsluit. “We hopen uiteraard vurig dat de Waregemse Gordel volgend jaar op de gekende manier kan verlopen. Als dat niet zo is, dan keert de alternatieve editie zeker terug”, besluit hij.