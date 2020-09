Waregem

De opmerkelijke diefstal van een zwangere alpaca in Waregem is geen alleenstaand geval. Vorige zomer werden er zes alpaca’s gestolen in een boerderij in Duitsland, nabij de Nederlandse grens. “De prijs van zo’n dieren varieert tussen 500 euro en 15.000 euro", vertelt een Nederlandse fokker.