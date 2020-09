Alle Waregemse scholen krijgen CO2-meters Pieterjan Neirynck

07 september 2020

14u16 1 Waregem Het stadsbestuur overhandigde maandagmorgen de eerste CO2-meters aan een Waregemse school. Ook Paul Renson, topman van de gelijknamige ventilatiespecialist die de meters levert, tekende present in de Sint-Paulusschool campus College.

Alle Waregemse scholen ontvangen de komende dagen één of meerdere CO2-meters van het stadsbestuur. Op die manier wil Waregem alle onderwijsinstellingen in staat stellen om de luchtkwaliteit in de klaslokalen goed op te volgen. “De klaslokalen verluchten is een goede manier om de CO2-concentratie op piekmomenten te beperken en de luchtkwaliteit in klassen te verbeteren”, zegt schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). Concreet kunnen de scholen zo de ppm-waarde (parts per million, red.) in een ruimte nagaan. Idealiter ligt die tussen de 400, zoals de buitenlucht, en 900 ppm, de wettelijke grens in kantoren.

Welzijn

De CO2-meters zijn niet enkel interessant om de kans op een Covid-besmetting laag te houden. “Uit onderzoek blijkt dat te weinig ventilatie en te veel vervuilende stoffen in de klaslucht zorgen voor slechtere leerprestaties. Een goede luchtkwaliteit zorgt voor een gevoel van comfort, gezondheid en welzijn voor iedereen op school”, besluit schepen Neirynck. De leerkrachten zullen de nodige instructies krijgen over de werking van het toestel en de interpretatie van de resultaten.