Alle speelterreinen vanaf deze zomer rookvrij Peter Lanssens

28 mei 2019

11u49 0 Waregem De stad Waregem gaat vanaf komende zomer voor rookvrije speelpleinen. Er komt op elk speelterrein een bord met ‘hier speel ik rookvrij’ op. Aan rokers wordt gevraagd om op deze kindvriendelijke plaatsen niet te roken of enkel verderop, uit het zicht.

Waregem is pilootstad binnen de nieuwe maatschappelijke beweging Generatie Rookvrij. Om kinderen en jongeren te beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken. Met als doel een eerste rookvrije generatie te creëren. Er is nog veel werk, want elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Ook passief roken is slecht voor de gezondheid, zelfs in de buitenlucht. En zeker wanneer je tot op een korte afstand van een brandende sigaret komt. “Kinderen en jongeren moeten zich veilig en gezond amuseren”, zeggen schepen van Preventie en Gezondheid Joost Kerkhove (CD&V) en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Weg met de vieze rook, het risico op brandwonden of peuken die door kinderen opgepakt worden en in de mond gestopt.” Eerder werden alle scholen in Waregem rookvrij gemaakt. Omdat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien.