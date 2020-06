Alle laatstejaars uit de Waregemse basisscholen krijgen Essevee-sjaal Pieterjan Neirynck

14u03 11 Waregem Een aantal vertegenwoordigers van voetbalclub SV Zulte Waregem en schepen van Onderwijs Jo Neirynck deden dinsdagochtend een ronde langsheen alle Waregemse basisscholen. Afgelopen weekend was er wat commotie ontstaan over de proclamatie van de stedelijke basisscholen in het Regenboogstadion en daarom krijgen alle leerlingen nu een cadeautje.

Vrijdagavond mochten 150 laatstejaars van de stedelijke basisscholen Guido Gezelle, Torenhof, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve hun diploma ophalen in het Regenboogstadion. Door de coronamaatregelen kon de plechtigheid niet op de gewoonlijke locatie - de Raadzaal van het stadhuis - doorgaan. Daarom sprongen de eersteklasser en de Essevee Business Club in de bres. “Wellicht hadden alle andere basisscholen ook een afscheidsfeestje in eigen school, zoals gewoonlijk de voorbije jaren”, zegt schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V).

Uitzonderlijke tijden

Alleen ontstond er de voorbije dagen op sociale media wat kritiek over het feit dat enkel de leerlingen van de stedelijke basisscholen van die ervaring mochten genieten. Ook een aantal directeurs van de vrije basisscholen in Waregem reageerden misnoegd. “Alle scholen kregen zoals altijd een aantal Waregembonnen voor de kosten van de proclamatie”, reageert de schepen. “Maar omdat het uitzonderlijke tijden zijn, schenkt Essevee alle afscheidnemende kinderen van alle Waregemse basisscholen uitzonderlijk een Essevee-sjaal.”

Zo kregen alle laatstejaars van de vrije basisscholen Beveren-Leie, De Biest, De Jager, Desselgem, Duizend+Poot, Gaverke, Heilig-Hartcollege, Keukeldam, Nieuwenhove en Sint-Petrus een sjaal. Ook in basisscholen Biezebos en TalentenSprong, basisschool voor buitengewoon Onderwijs Zonneburcht en freinetschool De Kleine Wereld ging de delegatie langs met het cadeautje.