Alerte trucker maakt al rijdend afspraak met brandweer voor blussen brandende remmen LSI

10 juli 2019

12u36

Bron: LSI 0 Waregem Op de hoek van de Expresweg en de Verbindingsweg in Waregem heeft de brandweer van de zone Fluvia woensdagvoormiddag de brandende remmen van een open oplegger geblust. De alerte trucker merkte op de autosnelweg E17 tussen Kortrijk en Waregem rook op en maakte al rijdend een afspraak met de brandweer.

Trucker Xeno Verhaeghe uit Harelbeke was met een lading gewelven in opdracht van zijn werkgever OD Trans uit Izegem op weg. “Op de Kortrijkse ring merkte ik op dat er iets niet pluis was”, vertelt hij. “Ik moest maar tot in Wielsbeke rijden dus dacht daar alles even te checken. Maar op de E17 verwittigden tal van automobilisten me met hun claxon. Ik besloot geen risico te nemen en de brandweer te verwittigen. Ik bleef wel rijden omdat bij stilstand het risico op een snellere opflakkering of verspreiding van het vuur groter is. Al rijdend sprak ik met de brandweer af op de hoek van de Expresweg en de Verbindingsweg. Toen ik daar arriveerde en me langs de kant van de weg zette, konden ze meteen beginnen blussen.” De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. De oplegger moest Xeno wel langs de kant van de weg laten staan. Met zijn trekker kon hij met een uurtje vertraging zijn werkdag verderzetten.