Alec Segaert wint Memorial Igor Decraene: “Jammer dat voor junioren WK en voorjaarsklassiekers wegvallen” Hans Fruyt

06 september 2020

20u33 0 Waregem Zoals mocht worden verwacht serveerden de junioren in de zesde Memorial Igor Decraene in Waregem de mooiste strijd. De zege in de nationale testtijdrit ging naar Alec Segaert voor ploegmaat Jelle Declerck en Dries De Pooter uit Geel.

Segaert begon als favoriet aan de race tegen de klok. Na de eerste ronde van 10,6 kilometer telde de eerstejaarsjunior uit Lendelede al acht seconden voorsprong op Declerck. Een bonus die hij in de tweede en laatste ronde van 10,6 km opdreef tot dertien tellen. De Pooter werd derde en gaf 26 seconden toe. Belgisch kampioen Lars Van Ryckeghem speelde opnieuw niet mee voor de beste prijzen. Hij werd pas achtste en was over 21,2 km 1’11 trager dan Segaert die zijn derde seizoenzege liet optekenen.

“Ik ben heel hard gestart”, vertelde Alec Segaert. “Sneller dan ik meestal doe. Vrij snel had ik Michiel Coppens, die één minuut voor mij was gestart, in het vizier. Bij het eerste keerpunt had ik op hem al een halve minuut goed gemaakt. Als je iemand ziet rijden wil je er naartoe. Dat motiveert. Voor mij was het zaak om in de tweede ronde niet stil te vallen. Dat gebeurde niet. Een tijdrit is altijd een beetje dood gaan. Als je een goed gevoel hebt is dat plezant. In dit bizarre seizoen is dit mijn derde zege. Inderdaad, ook vorig jaar won ik deze Memorial Igor Decraene. Twee jaar geleden werd ik hier tweede na Lars Van Ryckeghem.”

Geen WK

Segaert én de entourage van Meubelen Gaverzicht-BE Okay, zijn Deerlijkse ploeg, hoopten lang op een wereldkampioenschap. Begin september werd duidelijk dat in het Italiaanse Imola enkel elites (vrouwen en mannen) om de regenboogtrui kunnen strijden. “Jammer dat er voor ons geen WK is”, zuchtte Segaert. “Ik zag dat Imola iets minder lastig is dan het Zwitserse Martigny waar het WK oorspronkelijk was gepland. Want de beklimmingen zijn in Imola minder lang: voor mij een voordeel. Het wordt voor onze categorie niets. Ook de voorjaarsklassiekers keren voor junioren niet terug op de herschikte kalender. Toch wachten de komende weken nog enkele leuke uitdagingen: het BK in Koksijde, La Philippe Gilbert, de Ster van Zuid-Limburg en het BK tijdrijden in Borlo.”