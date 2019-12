Alcoholverslaafde zestiger mag niet meer autorijden LSI

05 december 2019

14u52

Bron: LSI 0 Waregem Een alcoholverslaafde zestiger uit Waregem mag met onmiddellijke ingang niet meer met de auto rijden. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Ze verklaarde W.B. (69) rij-ongeschikt nadat hij op 20 mei 2019 langs de Waregemstraat met zijn auto een fietsenstalling en bushalte ramde. Na de aanrijding reed hij gewoon verder. De politie kon hem van de weg plukken en stelde vast dat hij duidelijk dronken was. Alhoewel het pas 10u ’s ochtends was, bleek hij al zo’n 3 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij wankelde op zijn benen en dreigde omver te vallen. Zijn advocaat betwistte niet dat de man een alcoholprobleem had. De zestiger reed sindsdien niet meer met de auto en zijn nummerplaat is ondertussen geschrapt. Pro forma sprak de politierechter nog een rijverbod van anderhalve maand en een boete van 1.200 euro uit.