Alcoholcontrole eindigt in de cel voor dronken koppel VHS

05 februari 2020

16u34 0 Waregem Als je gedronken hebt en de politie houdt je tegen, dan hou je je beter gedeisd. Dat weet nu ook een koppel uit Waregem, dat helemaal over de rooie ging. Beiden moesten geboeid worden afgevoerd en maakten ook nog in de cel amok. Het levert de man vier maanden met uitstel op. Zijn partner is ook schuldig bevonden, maar krijgt geen straf.

De feiten dateren al van ruim anderhalf jaar geleden. Het koppel zwalpte in Waregem met hun wagen over de weg. De politie zette hen aan de kant, maar dat was niet naar hun zin. Bestuurder C.D. stapte uit en begon agressief te lallen tegen de inspecteurs. Ook zijn vrouw weigerde mee te werken. Een politieman werd zijn bril van z’n neus geslagen. Er zat niets anders op dan de twee in de boeien te slaan en naar het commissariaat over te brengen, waar ze elk in een cel werden gestopt.

Geen vrijspraak

Zelfs achter tralies liet het koppel zich niet onbetuigd. De vrouw begon te krijsen en ook de man roerde zich. Uiteindelijk kregen ze de kans om een minnelijke schikking te betalen, maar dat weigerden ze. Toen de zaak voor de rechtbank kwam, verontschuldigde C.D. zich uitgebreid. Hij vertelde de rechter ook dat hij sinds het voorval amper nog dronk. Zijn vrouw, die beweerde dat ze helemaal niks verkeerd had gedaan, kreeg de vrijspraak niet die ze had gevraagd. De rechter achtte haar wel degelijk schuldig maar sprak geen straf uit. Haar man werd wel gestraft.